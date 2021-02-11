Переболевшие COVID-19 украинцы могут вакцинироваться через шесть месяцев

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Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике утвердил Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через шесть месяцев после болезни. Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) утвердил Минздрав. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил "Интерфакс-Украина".

По его словам, по желанию человека, подлежащего вакцинации в соответствии с группами приоритетности, вакцинация может быть проведена ранее шестимесячного срока при достаточном количестве доз вакцины и если это не противоречит действующей инструкции к вакцине.

Помимо этого эксперты рекомендуют отсрочить вторую дозу вакцины:

на шесть месяцев для лиц с острым течением COVID-19, у которых заболевание развилось после получения первой дозы вакцины;

на шесть месяцев для лиц, ранее получавших терапию антителами от COVID-19 или реконвалесцентную плазму.

Также рекомендуют отсрочить вакцинацию беременных или введение второй дозы вакцины до разрешения беременности.

В это же время, вакцинация беременных медицинских работников, отнесенных к приоритетной группе по проведению прививок против COVID-19, может быть проведена в случае если польза от вакцинации имеет преимущества над высоким риском инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Кроме того, эксперты НТГЭИ рекомендуют проводить плановую вакцинацию против других инфекционных болезней через 28 дней после получения второй дозы вакцины. В случае, если вакцинация является препятствием для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, этот срок может быть сокращен до 14 дней.

Использование вакцин на платформе мРНК у лиц с аллергией эксперты рекомендуют в случае установления тяжелой аллергической реакции в анамнезе на полиэтиленгликоль или подобную молекулу считать это абсолютным противопоказанием к прививке вакцинами, в состав которых входит данное вещество.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация.