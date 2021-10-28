Пенсию и субсидию можно будет оформить через "Дію": Названы сроки запуска

Сервис начнет работать в ноябре этого года

На портале и в приложении "Дія" с ноября можно будет оформить пенсии и субсидии. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью РБК-Украина .

"Самое интересное, для людей - субсидия. Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через "Дію", это очень чувствительная и важная тема - 1,4 млн человек ежегодно подают документы на субсидию. И сейчас наконец Министерство социальной политики готово полностью к внедрению электронных услуг. Поэтому в ноябре презентуем субсидию и другие социальные услуги", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что на платформах государственных услуг онлайн "Дія" в 2022 году станут доступными сервисы для ветеранов АТО/ООС, Второй мировой войны, членов семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств.