Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: Кого это коснется

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Он вырастет до 60 лет для женщин 1961 года рождения

Пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения повышается с 1 апреля 2021 года. Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет. Это предусмотрено законом об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".



Согласно ему, ежегодно пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году состоится последний этап реформирования системы. Следовательно, он предусматривает право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев представительницам женского пола, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

Также, согласно пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет. Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

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Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году планируют повысить пенсии для разных категорий населения. Этот процесс будет происходить в три этапа.