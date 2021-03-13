Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: Кого это коснется
Он вырастет до 60 лет для женщин 1961 года рождения
Пенсионный возраст для женщин 1961 года рождения повышается с 1 апреля 2021 года. Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет. Это предусмотрено законом об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".
Согласно ему, ежегодно пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году состоится последний этап реформирования системы. Следовательно, он предусматривает право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев представительницам женского пола, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.
Также, согласно пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет. Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.
Ранее сообщалось, что в Украине в 2021 году планируют повысить пенсии для разных категорий населения. Этот процесс будет происходить в три этапа.