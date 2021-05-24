live
Новости » Общество Читати новину українською

Пенсионный фонд изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий

Фото из открытых источников

При обработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий теперь будет применяться принцип экстерриториальности

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал применять принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, соответствующее постановление ПФУ вступило в силу в апреле текущего года.

В частности, новая технология предусматривает проработку заявлений о назначении / перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.

Ожидаемый результат внедрения экстерриториальности:

  • единый подход к применению пенсионного законодательства;
  • централизованная прозрачная система контроля за действиями специалистов, процессов назначения и перерасчетов пенсий;
  • минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их проработка от территориального принципа;
  • предупреждение возможных случаев проволочек в принятии решения.
  • оптимизация нагрузки на работников.

ПФУ змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій

Напомним, ранее стало известно, что в июне будет проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В ПФУ утверждают, что люди также смогут задним числом получить доплаты за апрель и май.

Новости по теме: В КМУ рассказали, чего ожидать пенсионерам, которые не перейдут на банковские карты

До этого министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что уже в этом июле украинцам пересчитают пенсии по двум программам.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам: Названы сроки В июле пенсии украинцев пересчитают по нескольким программам, - Лазебная В КМУ рассказали, чего ожидать пенсионерам, которые не перейдут на банковские карты ПФУ отправил 2,4 миллиарда на выплаты украинским пенсионерам

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Фашизм и антифашизм в современном мире.
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника