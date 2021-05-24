Пенсионный фонд изменил принцип обработки заявлений на назначение пенсий
При обработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий теперь будет применяться принцип экстерриториальности
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал применять принцип экстерриториальности при обработке заявлений о назначении/перерасчете пенсий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, соответствующее постановление ПФУ вступило в силу в апреле текущего года.
В частности, новая технология предусматривает проработку заявлений о назначении / перерасчете пенсий бэк-офисами территориальных органов Фонда в порядке очередности поступления таких заявлений независимо от того, где было принято заявление и где проживает пенсионер.
Ожидаемый результат внедрения экстерриториальности:
- единый подход к применению пенсионного законодательства;
- централизованная прозрачная система контроля за действиями специалистов, процессов назначения и перерасчетов пенсий;
- минимизация личных контактов с гражданами, отвязка обращений и их проработка от территориального принципа;
- предупреждение возможных случаев проволочек в принятии решения.
- оптимизация нагрузки на работников.
Напомним, ранее стало известно, что в июне будет проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В ПФУ утверждают, что люди также смогут задним числом получить доплаты за апрель и май.
До этого министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что уже в этом июле украинцам пересчитают пенсии по двум программам.