Пенсии и субсидии можно будет оформить через "Дію": Кабмин принял изменения
Соответствующий проект был начат еще в 2020 году
Кабинет министров Украины одобрил изменения к экспериментальному проекту по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Проект был начат еще в 2020 году. Об этом стало известно во время заседания правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.
Отныне в рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг, как:
- обращение в электронной форме за назначением пенсий;
- обращение в электронной форме за назначением жилищных субсидий;
- обращение в электронной форме по назначению государственной социальной
- помощи малообеспеченным семьям;
- обращение в электронной форме за предоставлением социальных услуг;
- обращение в электронной форме по назначению компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги
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В частности документом предусмотрена возможность получения указанных услуг с помощью портала "Дія".
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине пенсионеры будут получать по две пенсии в результате введения накопительной системы.