Пенсии и субсидии можно будет оформить через "Дію": Кабмин принял изменения

Соответствующий проект был начат еще в 2020 году

Кабинет министров Украины одобрил изменения к экспериментальному проекту по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Проект был начат еще в 2020 году. Об этом стало известно во время заседания правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.