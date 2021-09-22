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Пенсии и субсидии можно будет оформить через "Дію": Кабмин принял изменения

Фото из открытых источников

Соответствующий проект был начат еще в 2020 году

Кабинет министров Украины одобрил изменения к экспериментальному проекту по реализации функционалов первой очереди Единой информационной системы социальной сферы. Проект был начат еще в 2020 году. Об этом стало известно во время заседания правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Отныне в рамках экспериментального проекта предусмотрено предоставление таких услуг, как:

  • обращение в электронной форме за назначением пенсий;
  • обращение в электронной форме за назначением жилищных субсидий;
  • обращение в электронной форме по назначению государственной социальной
  • помощи малообеспеченным семьям;
  • обращение в электронной форме за предоставлением социальных услуг;
  • обращение в электронной форме по назначению компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги

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В частности документом предусмотрена возможность получения указанных услуг с помощью портала "Дія".

 
 
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине пенсионеры будут получать по две пенсии в результате введения накопительной системы.
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