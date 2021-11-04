В то же время, если учитель имеет одну прививку, он может сгенерировать желтый сертификат о вакцинации в приложении "Дія" или получить его у врача и предоставить работодателю. После получения второй дозы вакцины в определенный срок, работник должен предоставить соответствующий сертификат руководителю учебного заведения.

Следовательно, если работник по состоянию на 8 ноября будет иметь только одну дозу прививки, его не отстранят от работы.

Кроме того, для допуска работника, который недавно переболел COVID-19, на рабочее место нужна справка о "выздоровлении лица от указанной болезни", действие которой подтвержденj в "Діє".

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса СOVID-19.