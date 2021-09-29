Патриарх Константинопольский не может быть главой Вселенской Церкви, - иерарх Кипрской Православной Церкви

Иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Никифор Фото из открытых источников

Патриарх Константинопольский Варфоломей не может быть главой Вселенской Церкви, потому что ни один из предстоятелей, патриархов или глав Автокефальных церквей не может заменить единственного неизменного Главу Церкви, Господа нашего Иисуса Христа. Об этом заявил в докладе иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор.

В частности в нем иерарх отмечает, что "амбиции Вселенского патриарха простираются теперь уже на всю Церковь: по сути, он выдвигает претензии на право вмешательства во внутреннюю жизнь всех Поместных Православных Патриархатов и автокефальных Церквей".

При этом с точки зрения истории и священных канонов на вопрос о главенстве в Соборной Церкви может быть только один не подлежащий сомнению ответ: "На протяжении двух тысячелетий своей истории Православная Церковь никого из своих епископов не наделяла титулом и компетенциями Главы Церкви".

"Следовательно, яснее ясного — и это можно обосновать исторически, канонически, догматически, исходя из иконописной традиции и писаний отцов — что ни один из Предстоятелей, Патриархов или глав Автокефальных Церквей не может заменить единственного неизменного Главу Церкви, Господа нашего Иисуса Христа. Церковь в своей соборности и кафоличности не имеет иного Главы, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Высшей канонической властью в Церкви являются Вселенские Соборы, а не кто-либо из Предстоятелей Православных Поместных Церквей. Издревле в Церкви верили во Вселенский Собор как непогрешимый и высший институт Церкви и экклезиологически трактовали его таким образом", — добавил митрополит Никифор.

Напомним, в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского Патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Переход церквей под контроль ПЦУ, утверждают прихожане УПЦ, не является мирным и добровольным - он происходит насильно и больше напоминает рейдерство.

По их словам, если Варфоломей считает себя православным патриархом - он должен выйти и сказать, зачем вносит раздор и вражду среди украинского народа.