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В "Укрпочте" рассказали, как будут работать отделения на майские праздники

"Укрпочта" Фото из открытых источников

Отделения будут принимать клиентов без выходных

"Укрпочта" продолжит оказывать свои услуги и в период Пасхальных и майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

"1, 2, 3, 9 и 10 мая будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора. 4 мая отделения "Укрпочты" работают по привычному графику", – говорится в сообщении. 

Как отмечается, детальный перечень отделений, которые будут работать в субботу, 1 мая, можно посмотреть по ссылке.

Об отделениях, которые будут предоставлять услуги клиентам в Пасху, можно узнать здесь.

Список отделений "Укрпочты", которые будут открыты 3 мая, можно увидеть по ссылке

По графику работы на 9 мая, то с перечнем открытых отделений можно ознакомиться здесь. 10 мае будут работать следующие отделения

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Напомним, что в начале мая украинцы будут иметь два длинных уик-энда в связи с Днем труда, Пасхой и Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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