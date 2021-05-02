Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, - правоохранители

Как отмечается, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано

"Сейчас грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантинных ограничений в Пасхальную ночь обеспечивали более 29 тыс. правоохранителей", - сообщил первый заместитель министра Сергей Яровой.

Как отмечается, в ночь с 1 на 2 мая Пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тыс. церквях и храмах Украины.

К слову, усиленный режим несения службы всех подразделений продлится до полного окончания всех праздничных мероприятий.

"Следует сосредоточить внимание на местах пребывания большого количества граждан и ситуации на автодорогах Украины. Особенно это касается Одесской области, где сегодня проходят мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014 года (в Одессе 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов, - ред.)", - отметил Яровой.

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Напомним, сегодня, 2 мая, отмечается древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года - Пасху. Этот день символизирует победу над смертью Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед. Подробнее о традициях празднования Пасхи в Украине, а также строгие запреты этого дня. Детальніше читайте в статье "Воскресение Христово: Как отмечают Пасху в Украине и история установления праздника".