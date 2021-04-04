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Папа Римский в Пасху по григорианскому календарю призывает не терять надежду

Папа Римский Франциск отслужил в базилике Святого Петра Святую Мессу. 4 апреля 2021 года Facebook/Vatican News

Понтифик произнес свое традиционное благословение "городу и миру"

Папа Римский Франциск провел Пасхальную мессу в базилике Святого Петра, оттуда же он и произнес свое традиционное благословение "городу и миру". Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, в канун праздника Папа Римский обратился к около 200 человек, которые находились в масках и придерживались социальной дистанции, выразив надежду, что темные времена пандемии закончатся, и люди смогут снова открыть "благодать повседневной жизни".

К слову, праздничная месса по случаю Пасхи обычно проводится перед десятками тысяч людей на площади Святого Петра в Ватикане, но в этом году Франциск отслужил службу лишь перед ограниченной группой людей – с целью не допустить распространения коронавирусной болезни.

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Напомним, вчера, 3 апреля, в Ватикане на пустынной, из-за карантинных ограничений, площади Святого Петра провели предпасхальную церемонию Via Crucis - Крестный путь. Папа Римский Франциск возглавил сокращенную службу Via Crucis и пообщался с детьми, которые рассказывали о своих страхах и мечтах.

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