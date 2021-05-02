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Папа Римский поздравил с Пасхой христиан восточного обряда

Понтифик поддержал сообщества, проживающие в особо трудных ситуациях

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой по юлианскому календарю. Об этом сообщает VaticanNews.

"Шлю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных Церквей и католических восточных и латинских Церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают Пасху. Пусть же Воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, которые проживают в особенно трудных ситуациях", – сказал понтифик, обращаясь во время воскресной молитвенной встречи с верными, которые в полдень 2 мая собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

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Напомним, сегодня, 2 мая, отмечается древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года - Пасха. Этот день символизирует победу над смертью Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед. Подробнее о традициях празднования Пасхи в Украине, а также строгие запреты этого дня, читайте в статье "Воскресение Христово: Как отмечают Пасху в Украине и история установления праздника".

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