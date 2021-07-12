Папа Римский Франциск впервые появился на публике после операции

Папа Римский Франциск прочитал воскресную молитву с балкона больницы REUTERS

Понтифик прочитал молитву с балкона больницы в Риме

Папа Римский Франциск в воскресенье, 11 июля, впервые после операции на кишечнике появился на публике. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, понтифик прочитал молитву с балкона больницы в Риме. Это была его первая молитва, которую он зачитал не из окна, выходящего на площадь Святого Петра в Ватикане.

Как отмечается, в целом Папа Римский чувствовал себя хорошо. Он около 10 минут зачитывал подготовленный текст, а также добавлял собственные реплики. Вместе с ним были несколько детей — тоже пациенты больницы, где он находится.

К слову, на площади перед госпиталем собралось много верующих, чтобы послушать молитву от Франциска. Они восклицали "Пусть живет Папа!" и размахивали флагами.

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Напомним, 4 июля Папа Римский Франциск успешно перенес операцию. Понтифику сделали плановую операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки. Это первая госпитализация и операция 84-летнего Папы Римского Франциска за время его пребывания на этом посту с 2013 года.