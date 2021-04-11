Пандемия закончится, если все люди будут ходить в масках три недели, - Ляшко

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Коронавирус также можно побороть соблюдая необходимые противоэпидмечные меры

Мир сумеет побороть пандемия COVID-19 если люди в течение трех недель придерживаться масочного режима. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью журналистке Янине Соколовой.



"Есть исследование CDC. Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию", - заявил он.

По словам Ляшко, люди должны соблюдать противоэпидемические меры, в частности, дезинфицировать руки и избегать скопления людей.

Также главсанврач выступил в поддержку прививки, однако, не только против COVID-19.

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Напомним, в Украине, за последние сутки обнаружили 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Хмельницкой и Львовской областях.