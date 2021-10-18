Пандемия прогрессирует: С сегодняшнего дня в красной зоне карантина пять областей

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К ней присоединились Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области

В Украине красный уровень эпидемической опасности начал действовать еще в четырех областях. Об этом говорилось в Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова.

"15 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, комиссия постановила применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красной зоны карантина.

Как сообщалось ранее, Херсонская область с 15 октября перешла на красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В частности в этой области в последние дни по индикаторным показателям наблюдалось превышение признаков эпидемической опасности.

Также вчера в городе Днепр введена красная зона карантина в результате местные школы уходят на каникулы с 18 октября, а не 25, как планировалось ранее.

Однако, садики города будут работать в обычном режиме.