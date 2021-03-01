Пандемия COVID-19: В Винницкой области все ученики в школах будут учиться дистанционно

Ученики будут изучать несколько новых предметов Фото из открытых источников

Ранее это касалось только школьников 5-11 классов

В Винницкой области через высокий риск заболевания на коронавирус абсолютно все школьники города будут обучаться дистанционно. Об этом на брифинге заявил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает vinnitsa.info.

"У нас были открытые школы и на прошлой неделе мы ввели дистанционное обучение для 5-11 классов. Но сегодня на комиссии ТЭБ НС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 класса", - отметил он.

При этом Борзов добавил, что также будут действовать ограничения и для движения общественного транспорта.

По словам чиновника, ситуация в регионе остается тяжелой, однако контролируемой.

"Имеем 598 заболевших на коронавирус, из них 278 - в городе Винница. Но у нас есть запас коек, снабженных кислородом. В целом процент занятых коек составляет 62%. Мы продолжаем работать. Через неделю нам пообещали, что еще развернут 90 коек, обеспеченных кислородом", - отметил Борзов.

Напомним, что в Украине, по состоянию на утро 1 марта, зафиксировали 4285 новых случаев заражения на COVID-19. Из них 258 детей.