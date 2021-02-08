Оттягивание вакцинации дает возможность COVID-19 быстрее мутировать, - глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус flickr.com

Он отметил проблему неравномерного распределения вакцин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что затягивание процесса вакцинации людей, в том числе и из неприоритетных групп, является опасным, ведь позволяет коронавирусу мутировать и таким образом избегать действия препарата. Об этом он заявил во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сообщает Укринформ.

"Чем дольше мы будем вакцинировать людей из самых больших групп риска, тем больше мы дадим возможности вирусу мутировать и избегать вакцины. Иначе говоря, если мы не будем сдерживать вирус по всему миру, мы не вернемся к исходному состоянию", - сказал Гебреисус.

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Также он отметил, что сейчас в мире количество вакцинированных людей превысило количество людей, которые инфицировались, однако планета столкнулся с проблемой неравномерного распределения вакцин.

По словам Гебреисуса, более трех четвертей вакцин было администрировано в десяти странах, которые отвечают за 60% глобального ВВП. В то время, как почти две трети людей в странах, где проживает 2,5 млрд населения, не имеют еще ни одной вакцины и несут серьезный риск передачи инфекции.

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"Мы понимаем, что все правительства пытаются защитить собственный народ, но большинство стран, которые уже провели вакцинацию медработников и пожилых людей, могут наилучшим образом защитить мир, если поделятся вакцинами с другими странами, чтобы они тоже это могли сделать", - гендиректор ВОЗ.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал фармакологические компании предоставить свои мощности производителям вакцины от коронавируса COVID-19.