Отравление в фастфуде города Калуш: Число пострадавших возросло

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У 10 человек врачи наблюдают течение болезни средней формы тяжести, еще два человека-в тяжелом состоянии

На Прикарпатье в городе Калуш, количество людей, которых госпитализировали после отравления в фастфуде, возросло до 12 человек. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"По состоянию на 05.10.2021 госпитализированы 12 человек, из них 2 детей до 18 лет. Все больные госпитализированы в КНП "Калушская городская больница", инфекционное отделение. Все заболевшие лица употребляли лаваш с курицей в заведении общественного питания "Crispy" м. Калуш", - говорится в публикации.

Как отмечается, у всех пострадавших медики установили предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез". У 10 человек врачи наблюдают течение недуга средней формы тяжести, еще два человека – в тяжелом состоянии.

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Напомним, в Калуше зарегистрировали групповой очаг кишечной инфекции. Как отмечается, все больные госпитализированы в инфекционное отделение Калушской городской больницы.