Отравление Навального: Расследование Insider, Bellingcat и CNN отметили премией "Эмми"

Алексей Навальный epa/vostock-photo

Расследователи получили новостную и документальную награду за "выдающийся новостной расследовательский репортаж"

Сегодня, 29 сентября, расследование о отравителях Навального, которое провели The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, отметили международной премией "Эмми". Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Отмечается, что расследователи получили новостную и документальную премию "Эмми" за "выдающийся новостной расследовательский репортаж".

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа 2020 года. Тогда он впал в кому. 21 августа Навального отправили самолетом в Германию.

2 сентября правительство Германии объявило, что российского политика отравили веществом из группы "Новичок". Тогда в ответ МИД России заявил, что выводы Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

6 октября Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навального отравили веществом из группы" Новичок " — его нанесли на его нижнее белье.

Примечательно, накануне годовщины отравления Навального Великобритания и США ввели санкции против семи сотрудников ФСБ России.

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Совет нацбезопасности и обороны Украины также ввел санкции против 7 представителей ФСБ, которые непосредственно причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщалось ранее, Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, посягающей на права россиян. В Следственном комитете заявляют, что в период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими лицами руководил ею.

Деятельность фонда была связана с побуждением граждан к совершению противоправных действий.