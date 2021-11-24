Отопительный сезон проходит спокойно: Шмыгаль рассказал, куда обращаться в случае проблем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Правительственный портал

Если у кого-то есть проблемы с отоплением, следует сообщать об этом на правительственную горячую линию

В Украине отопительный сезон 2021/22 лет проходит спокойно, в штатном режиме. Однако во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, куда обращаться в случае проблем.

"Отопительный сезон у нас проходит в штатном режиме, спокойно. Министерство развития общин и территорий докладывает, что к теплу подключено 100% жилых домов, медицинские учреждения.

Если у кого-то есть проблемы с отоплением, то мы призываем сообщать об этом на правительственную горячую линию. Местная власть должна быстро делать любые ремонты чтобы люди не сидели без тепла уже при тех температурных условиях, которые мы видим за окном", - отметил глава Кабмина.

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Напомним, ранее заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен.