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Отказались вакцинироваться: В МОН назвали количество учителей, которых отстранили от работы

Фото из открытых источников

Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской и Киевской областях

Почти 3 тысячи работников общеобразовательных учреждений отстранили от работы после введения правила об обязательной вакцинации от коронавируса - все они отказались сделать прививку. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников ЗЗСО", - рассказал чиновник.

Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской и Киевской областях: это 384 и 281 человек соответственно.

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При этом министр добавил, что подавляющее большинство педагогов уже вакцинированы. Так, сейчас одной дозой привиты 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации прошли 86,4%, то есть более 563 тысяч людей.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинации:

  • Луганская область - 94,3%;
  • Сумская область - 93,9%
  • Донецкая область - 93,8%;
  • Черкасская область - 93,7%;
  • Харьковская область - 93,5%.

Глава МОН выразил надежду, что" в ближайшее время " удастся возобновить очное обучение в школах по всей территории Украины. При этом Шкарлет добавил, что зависит это "от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологических мер".

Напомним, в Украине с 8 ноября введена обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит отстранение.

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На днях стало известно, что госслужащих начнут отстранять от работы из-за отказа от прививки против коронавируса с 9 декабря.

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