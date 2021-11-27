Отказались вакцинироваться: В МОН назвали количество учителей, которых отстранили от работы

Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской и Киевской областях

Почти 3 тысячи работников общеобразовательных учреждений отстранили от работы после введения правила об обязательной вакцинации от коронавируса - все они отказались сделать прививку. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале .

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников ЗЗСО", - рассказал чиновник.

Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской и Киевской областях: это 384 и 281 человек соответственно.

При этом министр добавил, что подавляющее большинство педагогов уже вакцинированы. Так, сейчас одной дозой привиты 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации прошли 86,4%, то есть более 563 тысяч людей.

Среди лидеров регионов полного цикла вакцинации: