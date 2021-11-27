Отказались вакцинироваться: В МОН назвали количество учителей, которых отстранили от работы
Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской и Киевской областях
Почти 3 тысячи работников общеобразовательных учреждений отстранили от работы после введения правила об обязательной вакцинации от коронавируса - все они отказались сделать прививку. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников ЗЗСО", - рассказал чиновник.
Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровенской и Киевской областях: это 384 и 281 человек соответственно.
При этом министр добавил, что подавляющее большинство педагогов уже вакцинированы. Так, сейчас одной дозой привиты 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации прошли 86,4%, то есть более 563 тысяч людей.
Среди лидеров регионов полного цикла вакцинации:
- Луганская область - 94,3%;
- Сумская область - 93,9%
- Донецкая область - 93,8%;
- Черкасская область - 93,7%;
- Харьковская область - 93,5%.
Глава МОН выразил надежду, что" в ближайшее время " удастся возобновить очное обучение в школах по всей территории Украины. При этом Шкарлет добавил, что зависит это "от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологических мер".
Напомним, в Украине с 8 ноября введена обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит отстранение.
На днях стало известно, что госслужащих начнут отстранять от работы из-за отказа от прививки против коронавируса с 9 декабря.