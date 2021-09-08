Отец Бритни Спирс подал документы на официальное прекращение опекунства

Бритни Спирс со своим отцом Джейми Спирсом в Planet Hollywood в Лас-Вегасе в ноябре 2001 года WireImage

Джеймс Спирс получал по 16 тысяч долларов в месяц как опекун певицы

Отец певицы Джеймс Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса прошение о прекращении опекунства над дочкой Бритни но признал, что у него больше нет оснований контролировать ее жизнь. Об этом сообщает NBC News.

В документах он отметил, что певица имеет право на то, чтобы суд самостоятельно решил, нуждается ли она опекунства. Также он считает, что состояние дочери изменилось настолько, что причин для продолжения опекунства больше нет.

"Если мисс Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что сама может справиться со своей жизнью, мистер Спирс считает, что она должна получить этот шанс", — говорится в документе.

Известно, что последнее слово будет за судьей Брендой Пенни, которая ведет дело об опеке.

Джеймс Спирс получал по 16 тысяч долларов в месяц как опекун певицы, которая зарабатывала миллионы. Он также контролировал ее финансы.

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Как сообщалось ранее, суд Лос-Анджелеса отклонил запрос певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса Спирса статуса опекуна. Тогда поп-певицу признали "практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию".