Отдых на карпатских курортах этой зимой подорожал на 10–40%

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Стоимость отдыха на карпатских курортах в декабре 2021 – феврале 2022 года выросла на 10-40%. Однако при раннем бронировании до конца ноября некоторые отели предлагают скидки до 40%, так что при раннем планировании можно отдохнуть по ценам прошлого года. Об этом пишет Анна Пешкова в материале для 112ua.tv.

Туристический комплекс "Захар Беркут" (Славское) продает размещение в номерах на Новый год пакетом на 5 ночей. Стоимость самого дешевого номера на этот период выросла в цене на 40%, самого дорогого – на 20%. Новогодний заезд с 30 декабря по 4 января обойдется от 11 400 грн до 21 900 в зависимости от класса номера. Прошлой зимой цены стартовали от 8 000 грн за 5 ночей в номере эконом-класса и достигали 18 200 грн за отдых в номере класса люкс.

Посуточно арендовать номер можно при размещении до 30 декабря или после 4 января. Стоимость такой аренды подорожала на 13% и составляет от 1 580 до 3 180 грн (в 2020 цена составляла от 1 400 до 2 800 грн).

Владельцы "Виллы Арефьевых" в Славском сообщают о росте цен на 10%. Если в прошлом году они составляли 250-500 грн за ночь в зависимости от сезонности, то теперь - от 300 до 550.

В "Буковеле" отдых подорожал на 15-20%, однако при раннем бронировании с 10 декабря можно получить скидку в среднем в 30%. Некоторые предложения размещаются и со скидкой в 40%.

Вне зависимости от выбранного курорта желающим сэкономить на отдыхе в Карпатах этой зимой советуют выбирать отдых до 20 декабря или после 10 января: разница в цене, по сравнению с новогодним периодом, составит примерно 15–30%.

Цены на ски-пассы курорта "Захар Беркут" остались на прежнем уровне: 700-800 грн за полный день, 500-600 – за 3 часа. До конца ноября ски-пасс на полный день можно купить за 500 грн, в независимости от дня недели.

Ски-пассы в "Буковеле" подорожали. Цена на абонемент на день в высокий сезон ранее стартовала от 830 и достигала 2 180 в зависимости от выбранного пакета. Сейчас он обойдется на 10% дороже (от 917 грн до 2 420). И это уже со скидкой в 15% до конца ноября.

"Драгобрат" тоже поднял цены на ски-пассы: в прошлом сезоне они были ниже на 50 грн для ребенка и на 100 - для взрослого. Курорт тоже традиционно предлагает ноябрьские скидки. Например, 50 подъемов для ребенка стоят 600 грн вместо 700, а для взрослого обойдутся в 1 200 вместо 1 400 грн.

Детальнее о предложениях для туризма в Украине и за границей читайте в материале "От "Драгобрата" до Кабо-Верде. Во сколько обойдется отдых на самых популярных направлениях этой зимой".