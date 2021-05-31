От зрителей на Олимпиаде в Токио потребуют COVID-тесты, - СМИ

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Общественное сопротивление играм все еще очень значительное

Правительство Японии рассматривает возможность требовать у болельщиков, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19 и справку о вакцинации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что власти рассматривают такой вариант в связи с результатами опроса, который показал, что общественное сопротивление Играм все еще очень значительно.

Официальных решений по этому вопросу еще не было.

Иностранных зрителей уже не допустили к посещению Олимпиады, и ожидается, что в следующем месяце организаторы соревнований примут решение о том, смогут ли японские болельщики присутствовать на Играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, и на каких условиях.

Накануне Япония продлила чрезвычайное положение в Токио и других районах до 20 июня. Из-за четвертой волны коронавируса и медленного развертывания вакцинации общественное беспокойство в связи с Олимпиадой только растет.

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Ранее сообщалось, что массовое скопление людей, приехавших со всех концов света, на Олимпийских играх в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже грозит рождением нового "олимпийского" типа COVID-19.