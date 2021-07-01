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От штамма "Дельта" лучше всего защищает комбинированная COVID-прививка, - ученые

Фото из открытых источников

Лучше всего первую прививку делать векторной вакциной, а вторую - вакциной на основе технологии мРНК

Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Германии пришли к выводу, что комбинация векторной и РНК-вакцины предоставляет лучшую защиту против штамма "Дельта" коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии. Об этом сообщает RKI.

По мнению ученых, люди, которые получили первую прививку дозой вакцины AstraZeneca, вторую должны были бы сделать вакциной на основе технологии мРНК - к ним относятся препараты Biontech и Moderna. При этом, независимо от возраста (несмотря на то, что вакцинация AstraZeneca для людей моложе 60 лет была запрещена).

"Иммунный ответ после введения двух различных препаратов - сначала векторной, а затем мРНК - явно превосходит иммунный ответ после двух доз AstraZeneca", - обосновали свою новую рекомендацию в Stiko.

Кроме того, сообщается, что планируется уменьшить интервал между дозой AstraZeneca и другой вакцины до четырех недель +. Сейчас рекомендуемый интервал составляет 6-12 недель.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что течение болезни, вызванной штаммом коронавируса "Дельта", является более тяжким, однако, полностью вакцинированные украинцы от него защищены.

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