От штамма "Дельта" лучше всего защищает комбинированная COVID-прививка, - ученые

Лучше всего первую прививку делать векторной вакциной, а вторую - вакциной на основе технологии мРНК

По мнению ученых, люди, которые получили первую прививку дозой вакцины AstraZeneca, вторую должны были бы сделать вакциной на основе технологии мРНК - к ним относятся препараты Biontech и Moderna. При этом, независимо от возраста (несмотря на то, что вакцинация AstraZeneca для людей моложе 60 лет была запрещена).

"Иммунный ответ после введения двух различных препаратов - сначала векторной, а затем мРНК - явно превосходит иммунный ответ после двух доз AstraZeneca", - обосновали свою новую рекомендацию в Stiko.

Кроме того, сообщается, что планируется уменьшить интервал между дозой AstraZeneca и другой вакцины до четырех недель +. Сейчас рекомендуемый интервал составляет 6-12 недель.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что течение болезни, вызванной штаммом коронавируса "Дельта", является более тяжким, однако, полностью вакцинированные украинцы от него защищены.