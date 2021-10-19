От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта

Мария Гонта Фото из открытых источников

Ее не стало после нескольких недель борьбы с болезнью

От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины 83-летняя Мария Гонта. Об этом сообщили Тернопольский академический украинский драматический театр им Т. Г. Шевченко и журналист Олег Вергелис в Facebook.

"18 октября 2021 года на 84 году жизни перестало биться сердце великой актрисы, заслуженной артистки Украины Марии Гонты", - отметили в театре.

По словам журналиста, она "не преодолела эпидемиологическую чуму новейшего времени".

Справка:

Мария Евгеньевна Гонта родилась 17 декабря 1937 года в с. Новомалин Острожского района Ровенской области. В 1956 году окончила Дубновское культурно-образовательное училище. Училась в студии, действовавшей при Ровенском областном музыкально-драматическом театре.

В 1979 году женщине присвоено звание Заслуженной артистки УССР.

Особенно глубоко актриса раскрывала в своем творчестве тему материнства, достигая объемного и разнопланового ее звучания – от героико-трагедийного до снисходительного, пронизанного нежностью и лиризмом.

Гонта получила премию им. М. Заньковецкой (2004 г.), орден "Честь и слава Тернопольской области II степени", пожизненную президентскую стипендию.

Она сыграла более 100 ролей, среди которых: Катерина ("Чабрец пахнет солнцем" В. Коломийца), Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты), Рахира ("Земля" В. Василько за О. Кобылянской), Маруся ("Дай сердцу волю..." М. Кропивницкого), Анисья ("Власть тьмы" Л. Толстого), Ульяна ("Сватанье на Гончаровке" Г. Квитки-Основьяненко), Анна ("Маруся Богуславка" М. Старицкого), Кручинина ("Без вины виноватые" А. Островского), Стелла ("Вольный ветер" В. Дунаевского), Наталка ("Наталка Полтавка" Н. Лысенко) и другие.

Новости по теме: Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений COVID-19

Напомним, ранее в Англии из-за коронавируса ушел из жизни стилист популярного сериала Netflix "Бриджертоны" Марк Пилчер. Он заболел COVID-19 после возвращения из Лос-Анджелеса, где получил статуэтку "Эмми".