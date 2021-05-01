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От коронавируса умер врач-антивакцинатор

Фото из открытых источников

Он выступал против вакцины и отрицал существование коронавирус

В Кении от коронавирусной болезни скончался глава Ассоциации католических врачей страны Стивен Каранджа. Об этом сообщает ВВС.

Этот врач стал известен тем, что выступал против прививок против короновірусної хвороби COVID-19, в частности, несколько недель назад заявил, что прививки абсолютно не нужны".

Этот врач спорил с католической церковью по поводу безопасности вакцинации от COVID-19. Органы здравоохранения Кении и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отвергали его утверждения.

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Напомним, в Украине продолжается вакцинация от коронавирус – и можно сказать, что сейчас она только набирает обороты, ведь две дозы препарата по состоянию на конец апреля получили только 10 человек. Расширяется и перечень категорий граждан, которые могут получить бесплатную прививку.

Больше о ходе вакцинации от коронавируса в Украине в нашем большом материале по ссылке.

 

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