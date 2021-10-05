В Великобритании от коронавируса умер стилист "Бриджертонов" Марк Пилчер

Марк Пилчер Фото из открытых источников

Пилчер заболел COVID-19 после возвращения из Лос-Анджелеса, где получил статуэтку "Эмми"

В Англии из-за коронавируса ушел из жизни стилист популярного сериала Netflix "Бриджертоны" Марк Пилчер. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, 53-летнего Пилчера не стало в это воскресенье, 3 октября. Смерть от коронавируса подтвердила исполнительница роли Пенелопы Фезерингтон Никола Кофлан.

Изданию Variety агент стилиста заявил, что Пилчер заболел после возвращения из Лос-Анджелеса. Вскоре его состояние начало резко ухудшаться.

Справка:

Марк Пилчер был известен работами в сериале "Аббатство Даунтон", а также в фильмах "Красавица и чудовище", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" и "Две королевы". За работу в последнем он был номинирован на "Оскар" 2019 года.

За сериал "Бриджертоны" он удостоился награды "Эмми" в номинации "Лучшие прически и мейкап в сериале".

Напомним, 22 сентября в возрасте 65 лет скончался известный британский режиссер Роджер Мишель. Причина и место смерти Мишеля неизвестна.