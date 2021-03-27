От коронавируса умер известный украинский художник Орест Криворучко

Орест Криворучко Фото из открытых источников

Последние несколько недели он находился в реанимации под аппаратом ИВЛ

Умер известный буковинский художник Орест Криворучко, автор эскизов герба и флага Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

“Отошел в вечность известный буковинский художник Орест Криворучко. Он является автором эскизов герба и флага Черновицкой области. Его имя известно во всем мире, а картины хранятся во многих музеях и являются жемчужинами частных коллекций знатоков искусства”, - сообщили в ОГА.

По информации местных СМИ, художник скончался 26 марта. Он вместе с женой находился несколько недель в реанимации под аппаратом ИВЛ из-за коронавирусной болезни.

Отметим, что Орест Криворучко автор нескольких уникальных техник написания картин и разработчик флага и герба Черновицкой области.

Новости по теме: В Днепре умерла бывшая заключенная нацистского концлагеря Кочержина

Ранее сообщалось, что на 73 году жизни не стало украинского актера Зиновия Симчича, сына известного Василия Симчича - звезды фильмов "Пропала грамота", "Захар Беркут", "Мой ласковый и нежный зверь" и других.