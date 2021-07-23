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От Качановской до Темновской: В Украине составили рейтинг тюрем

Он базируется на четких и измеряемых условиях и показателях, урегулирован нормативно приказом Минюста

Денис Малюська Фото из соцсетей

 
В Украине впервые составили рейтинг тюрем. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в Facebook.
 
"Пришло время главного события, ради которого для вас мы достали всех скелетов из своих шкафов - впервые в Украине рейтинг тюрем", - отметил министр.
 
По его словам, рейтинг базируется на четких и измеряемых условиях и показателях, урегулирован нормативно приказом Минюста, имеет прикладное значение - служит для принятия управленческих и кадровых решений, выложен онлайн с возможностью пересмотра всех показателей.
 
"Вангую появление комментариев типа: "И я там сидел, это ужас и трэш, а не Y место!" или "Какое Z место, их закрывать надо!" и т.п. Специально для комментаторов предупреждаю: рейтинг составлялся на основании данных за 2020 год (а потому личные впечатления многолетней давности - нерелевантные), рейтинг составляется впервые - отдельные мелкие ошибки неизбежны, что, однако, не меняет общей картины, рейтинг самооценкой (которая имеет тренд быть завышенной), поэтому будем только рады внешней проверке данных или внешнем рейтинговании", - подчеркнул Малюська.
 
Так, по данным Минюста, в десятку лучших тюрем Украины вошли:
 
  • Качановская ИК №54 (Харьковская область) - 769,52 балла,
  • Надержинщинская ИК №6 (Полтавская область) - 746,75,
  • Диканевская ИК №12 (Харьковская область) - 743,36,
  • Полтавская ИК №64 - 729,71,
  • Мелитопольская УВП №144 (Запорожская область) - 697,04,
  • Покровская ИК №17 (Харьковская область) - 687,79,
  • Холодногррская ИК №18 (Харьковская область) - 675,27,
  • Божковская ИК №16 (Полтавская область) - 671,24,
  • Каменская ИК №34 (Днепропетровская область) - 667,31,
  • Темновская ИК №100 (Харьковская область) - 663,48 баллов.

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Напомним, ранее стало известно, что в Украине на аукционе продали первую колонию. Ею стала Львовская исправительная колония № 48. Ее имущество стоило на электронном аукционе за 377,5 млн грн.

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