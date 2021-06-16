"Осторожно! Мины!": В Украине появится новый дорожный знак

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Размер информационного щита должен составлять не менее 70 на 140 сантиметров

Кабмин утвердил новые дорожные знаки, обозначающие опасность, связанную с минами и взрывчатыми веществами. Такое решение было принято на сегодняшнем заседание правительства.

Отмечается, что размер нового информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров. Оформление следующее - на белом фоне в центре красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением "Внимание! Мины " или " Осторожно! Мины!".

Также добавляется, что на щите должно быть предупреждение ''Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!'' и информация, куда нужно сообщать в случае опасности - по номеру 101.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов. В Министерстве внутренних дел заявили, что это должно способствовать уменьшению аварий на дорогах и улучшению ситуации с управлением транспортными средствами в целом.