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Останавливали сердце на пять часов: В Днепре младенцу провели уникальную операцию

В Днепре провели уникальную операцию на сердце младенца Центр матері та дитини ім. Руднєва

Во время операции сердце малыша на несколько часов останавливали, а "сердцем" ребенка становился аппарат "искусственное сердце - легкие" (АИК)

В Днепре медики Центра матери и ребенка им. Руднева совместно с командой кардиохирургов Института сердца МОЗ Украины провели уникальную операцию младенцу, который родился с пороком сердца. Об этом информирует Центр матери и ребенка им. Руднева в своем Facebook.

"Малыш, который родился с пороком сердца - большой дефект межжелудочковой перегородки, получил шанс на новую здоровую жизнь, возможность дышать самостоятельно.

В Центре матери и ребенка им. Руднева общей командой кардиохирургов и наших друзей из Института сердца МОЗ Украины была проведена уникальная операция на открытом сердце – радикальную коррекцию межжелудочковой перегородки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уникальность этой операции заключается в том, что во время операции сердце малыша на несколько часов останавливали, а "сердцем" ребенка становился аппарат "искусственное сердце - легкие" (АИК).

"Раньше такие операции проводились только в столице. Но благодаря оснащению Центра матери и ребенка им. Руднева сегодня они возможны и у нас", - рассказали в Центре.

Подчеркивается, что операция длилась более пяти часов и прошла успешно.

"За сутки малыш чувствует себя лучше, смог самостоятельно дышать, и уже идет на поправку", - отмечают медики.

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Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской областной клинической больнице провели первые три операции по восстановлению кровотока на сердце и головном мозге. 

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