Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос полетит в космос вместе с братом

Первая пилотируемая туристическая миссия в космос компании Blue Origin запланирована на 20 июля

"С пяти лет я мечтал о полетах в космос. 20 июля я отправлюсь в этот путь с моим братом. Самое большое приключение с моим лучшим другом", - подписал опубликованное видео Безос.

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По данным TechCrunch, Джефф Безос и его брат Марк полетят в космос вместе с победителем аукциона на первый пилотируемый полет космического корабля New Shepard. Другими пассажирами станут работники компании, а еще одно место будет выставлено на онлайн-аукцион для всех желающих.

Отметим, полеты ракеты New Shepard суборбитальные - предназначены для перевозки пассажиров по прямой вверх-вниз, что лишь на короткое время будет превышать высоту в 100 км. Такая высота называется линией Кармана.

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Напомним, ранее аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу, анонсировала на 20 июля пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту. Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят тьму космоса и изогнутую перспективу Земли.