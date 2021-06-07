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Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос полетит в космос вместе с братом

Джефф Безос Blue Origin

Первая пилотируемая туристическая миссия в космос компании Blue Origin запланирована на 20 июля

Американский предприниматель и владелец Amazon и Blue Origin Джефф Безос вместе с братом примет участие в первой пилотируемой туристической миссии в космос, которая анонсирована на 20 июля 2021 года. Об этом миллиардер сам сообщил в своем Instagram.

"С пяти лет я мечтал о полетах в космос. 20 июля я отправлюсь в этот путь с моим братом. Самое большое приключение с моим лучшим другом", - подписал опубликованное видео Безос.

 
 
 
 
 
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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

По данным TechCrunch, Джефф Безос и его брат Марк полетят в космос вместе с победителем аукциона на первый пилотируемый полет космического корабля New Shepard. Другими пассажирами станут работники компании, а еще одно место будет выставлено на онлайн-аукцион для всех желающих.

Отметим, полеты ракеты New Shepard суборбитальные - предназначены для перевозки пассажиров по прямой вверх-вниз, что лишь на короткое время будет превышать высоту в 100 км. Такая высота называется линией Кармана.

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Напомним, ранее аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу, анонсировала на 20 июля пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту. Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят тьму космоса и изогнутую перспективу Земли.

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