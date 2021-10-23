Осеннее потепление: В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд
Минимальная температура не опустилась ниже 12,0 градусов тепла
В Киеве ночь на пятницу, 22 октября, оказалась самой теплой за 141 год. Это первый температурный рекорд в столице этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Отмечается, что минимальная температура не опустилась ниже 12,0 градусов тепла, что на 1,0 градус теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатическую норму 1991-2020 гг. на 8,5 градусов.
Как известно, метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине сегодня, 23 октября на востоке и на юге страны ожидаются дожди, днем температура поднимется до +19 градусов. В Киеве прогнозируется переменная облачность, но без осадков.
А в Киев теплая погода пришла с температурой + 15...+17.
Также в Украине вчера прогнозировалась теплая солнечная погода с сильным ветром. В частности температура воздуха днем поднималась до + 19 градусов.
В Киеве ожидалась теплая и сухая погода, с температурой воздуха днем +15...+17, а ночью до + 6...+8.