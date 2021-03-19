Осадки отменяются: До конца недели в Украину вернется сухая погода

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Если в субботу в ряде регионов еще дождливо, то в воскресенье синоптики обещают, что на всей территории страны обойдется без осадков

В Украине 20 марта почти на всей территории ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят только Закарпатская, Черновицкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская области и оккупированный Крым. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем составит на западе от +3 до +7 градусов, на севере и в центре - от +3 до +6, на востоке - от +3 до +5, на юге - от +3 до +8.

Укргідрометцентр

Однако, уже в воскресенье, 21 марта, ситуация изменится - и по всей территории Украины установится переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем тоже станет ласковее, но не существенно. Так, на западе она будет колебаться от +4 до +8 градусов, на севере, востоке и в центре - от +4 до +7, на юге - от +5 до +9.

Укргідрометцентр

В Киеве 20 марта дождливо, максимально температура воздуха днем достигнет +5 градусов. На следующий же день прогнозируется переменно облачная погода, без осадков, температура воздуха днем до +7 градусов.

Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.