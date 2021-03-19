live
Новости » Общество Читати новину українською

Осадки отменяются: До конца недели в Украину вернется сухая погода

Фото из открытых источников

Если в субботу в ряде регионов еще дождливо, то в воскресенье синоптики обещают, что на всей территории страны обойдется без осадков

В Украине 20 марта почти на всей территории ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят только Закарпатская, Черновицкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская области и оккупированный Крым. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем составит на западе от +3 до +7 градусов, на севере и в центре - от +3 до +6, на востоке - от +3 до +5, на юге - от +3 до +8.

Укргідрометцентр

Однако, уже в воскресенье, 21 марта, ситуация изменится - и по всей территории Украины установится переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем тоже станет ласковее, но не существенно. Так, на западе она будет колебаться от +4 до +8 градусов, на севере, востоке и в центре - от +4 до +7, на юге - от +5 до +9.

Укргідрометцентр

В Киеве 20 марта дождливо, максимально температура воздуха днем достигнет +5 градусов. На следующий же день прогнозируется переменно облачная погода, без осадков, температура воздуха днем до +7 градусов.

Новости по теме: В ООН рассказали, как погода влияет на распространение COVID-19

Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кабмин запретил работу общественного транспорта в красной зоне карантина В столице у маршрутки на ходу отпало колесо. Фото Правительство ограничило работу транспорта в красной зоне карантина Иерусалим впервые за восемь лет засыпало снегом

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21