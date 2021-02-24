Осадки и похолодание до -19 градусов: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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В Киеве и области пройдет мокрый снег

Сегодня, 24 февраля, в Украине будет наблюдаться осадки, местам температура воздуха упадет до -19 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, осадки будут наблюдаться в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кропивницкой областях. В других регионах будет сохраняться сухая погода.

В западных регионах синоптики ожидают +4...+11 днем и -3...-1 ночью.

В центральных и северных областях ударят морозы до -7...+4 градусов днем и -14...-1 ночью.

На востоке и юге температура воздуха составит -8...+1 градус днем и -19...0 ночью.

В Киеве и области пройдет мокрый снег. Температура воздуха днем будет в пределах 0...+3 днем и -8...-3 градусов ночью.

Укргідрометцентр

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Напомним, в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°.