Оригинал Конституции Филиппа Орлика пробудет в Киеве до середины ноября

Исторический документ будет выставлен с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе

В Украину впервые за 311 лет привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика. Все желающие смогут увидеть исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента .

В ведомстве отметили, что оригинал Конституции хранится в Швеции, а Украине соглашались предоставить только копии.

"Переговоры длились много месяцев.. Но благодаря упорной работе Министерства иностранных дел, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить в заем оригинал латиномовної версии Конституции Пилипа Орлика", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила три копии Конституции Филиппа Орлика, а оригинал документа прибудет в страну на День Независимости.