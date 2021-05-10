ОПЗЖ Медведчука своими масштабными мероприятиями в честь Дня Победы продемонстрировала уважение к мнению большинства украинцев, – Куракин

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Слова шефа гестапо Мюллера из к\ф "Семнадцать мгновений весны" "Как только где-нибудь вместо слова "здравствуйте" произнесут "хайль" в чей-то персональный адрес – знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение!" – это художественный вымысел, но в последнее время эта фраза начинает казаться пророчеством. Об этом пишет в Facebook политический обозреватель Алексей Куракин, передает Іnpress.

"Но иногда становится жутко и страшно. Оттого, что понимаешь – этот вымысел, увы, становится сбывшимся пророчеством. Когда видишь, как в столице Украины, где был фашистский концентрационный лагерь смерти для советских военнопленных Stalag 339 Kiew-Darniza, где был Сырецкий концентрационный лагерь, в котором расстреливали киевлян, военнопленных и участников "Матча смерти" из киевского "Динамо", где массово уничтожали людей в Бабьем Яру, при попустительстве трусливых лицемеров из власти маршируют фанаты СС и фашиствующий молодчик кидает "зигу" в лицо седому ветерану", – возмущается журналист.

"Потому, что стоит нам дать слабину, забыть свою историю, униженно потупив взгляд однажды сказать, стесняясь подвига своих дедов и прадедов – да, мол, не все так однозначно, то уже нас погонят сквозь оцепление и лай овчарок в новенький "сталаг". И, поверьте, стоящие в оцеплении каратели не будут ни политкорректными, ни толерантными", – поясняет автор.

В связи с этим Куракин выражает благодарность Виктору Медведчуку и его единомышленникам за уважительное отношение к Дню Победы 9 мая, который отмечают большинство украинцев.

"Поэтому Виктору Медведчуку и его соратникам из "Оппозиционной платформы – За жизнь" – простое, человеческое СПАСИБО!" – подчеркивает журналист.

Куракин поясняет, что Медведчук с соратниками в честь Дня Победы организовали масштабные мероприятия по всей Украине.

"За то, что потребовали от властей "жесткой реакции на попытки реабилитации нацизма в Украине". За организацию во многих городах Украины мероприятий по возложению цветов и чествованию ветеранов. Да, стариков тоже кто-то должен защищать и охранять в этот день! За создание общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти", – говорится в посте журналиста.

"За автопробеги, посвященные Дню Победы, в Киеве, Днепре, Павлограде, Херсоне и еще сотнях городов Украины. Например, в Киеве в автопробеге лично приняли участие Виктор Медведчук и другие лидеры партии. Автоколонна стартовала от постамента с танком Т-34 на проспекте Победы, затем участники автопробега посетили Стелу Победы, потом памятник освободителю Киева генералу Ватутину и Вечный огонь на могиле Неизвестного Солдата в Парке Славы. За марш "Оппозиционная платформа – За жизнь" против фашизма" по Грушевского и другим центральным улицам Киева", – отмечает журналист.

По словам Куракина, "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука стала единственной политической партией, которая по поводу Дня Победы солидарна с позицией большинства украинцев.

"За то, что оказались единственной политической силой, которая не побоялась продемонстрировать – есть и другая Украина. И эта другая Украина представляет большинство простых украинцев – потому, что в сумме 72% украинцев в свежем опросе "Демократических инициатив" высказались за то, чтобы праздновать День Победы / 8 мая и 9 мая вместе. Украина, которая не стесняется слов "День Победы", "наша история и память", "Великая Отечественная война", "подвиг советского народа", "солдат – освободитель". И многих других слов, образов и символов, которые марионеточная власть и их заокеанские кукловоды пытаются девальвировать и вымарать из нашей памяти", – заключает политический обозреватель Алексей Куракин.