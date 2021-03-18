Опубликован рейтинг приложений, которые "воруют" данные пользователей

Фото из открытых источников

На первом месте оказался Instagram

Специалисты компании pCloud подготовили и опубликовали рейтинг приложений, которые чаще других "воруют данные пользователей с последующей продажей этой информации третьим лицам. Об этом сообщает издание "Урядовий Кур'єр".

Согласно ему, первое место занимает Instagram, который собирает около 79% персональных данных своих пользователей. Вторая позиция за Facebook. Эта социальная сеть использует личную информацию людей на 57%. И ТОП-3 закрывает Linkedin с показателем в 50%.

Кроме этого, в первой десятке оказались такие приложения: Uber Eats, Trainline, YouTube, YouTube Music, Deliveroo, Duolingo и eBay.

Также стало известно, что популярный в Украине Tik-Tok считывает 36% персональных данных пользователей и занимает 12 место в рейтинге "опасных" соцсетей.

Рейтинг приложений, использующих персональные данные пользователей Фото pCloud

Новости по теме: Украинцев начали шантажировать через приложения в смартфоне: Как защититься

Ранее сообщалось, что украинцев предостерегли от опрометчивого онлайн-шопинга. Мошенники могут использовать личные данные для дальнейших махинаций.