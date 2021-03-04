Опрос: Самый высокий антирейтинг в Украине у Зеленского, Верховной Рады, Кабмина и СБУ

Офис президента Украины

Антирейтинг президента Украины Владимира Зеленского составил 39%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 19-28 февраля 2021 года.

Кроме Зеленского также самый высокий антирейтинг у Верховной Рады Украины - 63,4%, Кабинета Министров Украины - 58,0%, Нацбанка - 42,6%, а также у Службы безопасности Украины - 40,9%.

Отметим, что в феврале прошлого года рейтинг доверия Зеленского был позитивным. Однако он начал стремительно снижаться.

Центр "Социальный мониторинг" проводил социологический опрос с 19 по 28 февраля 2021 года. Всего было опрошено не менее 3 тысяч респондентов по всей территории Украины, методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,83%.