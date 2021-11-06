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Оппозиционная платформа - За жизнь выражает искренние соболезнования родным и близким Ефима Звягильского

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

6 ноября 2021 года ушел из жизни Ефим Леонидович Звягильский - один из самых известных политиков из Донбасса, народный депутат Верховной Рады восьми созывов, многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, Герой Социалистического труда, Герой Украины.

Вся его долгая трудовая и политическая деятельность была направлена на процветание Украины и его родного Донбасса. Это был сильный человек, который никогда не сдавался перед трудностями и любыми испытаниями, за что всегда пользовался заслуженным уважением.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выражает искренние соболезнования родным и близким Ефима Леонидовича. 

Царствие Небесное!

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