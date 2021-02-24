"Оппозиционная платформа – За жизнь": Власть Зеленского пошла по пути массовых репрессий против инакомыслящих

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть президента Владимира Зеленского пошла по пути массовых репрессий против инакомыслящих. Об этом заявили в "Оппозиционной платформе - За жизнь" в ответ на обвинение политического эксперта Юрия Дудкина в государственной измене.

Приводи текст заявления политсилы дословно:

Обвинение политического эксперта Юрия Дудкина в государственной измене ‒ очередной этап политических репрессий и построения в Украине полицейского государства, в котором расправа над инакомыслящими становится основным инструментом сохранения режима.

Не имея возможности вести содержательный диалог со своими оппонентами в правовом поле, власть идет на уничтожение независимых телеканалов, введение санкций против оппозиционных политиков и членов их семей, начинает преследование тех, чьей единственной "виной" является наличие собственного мнения, готовность защищать и отстаивать свою позицию.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает гражданину Украины Юрию Дудкину правовую помощь в защите его конституционных прав, чести, достоинства и деловой репутации. Уверены, что профессиональные юристы смогут зафиксировать все обстоятельства незаконной расправы, которая в современной Украине стала нормой, установить непосредственных исполнителей и получить доказательства, обличающие заказчиков этой расправы.

Сегодня страна становится свидетелем того, как пытаются не только уничтожить непосредственных конкурентов Зеленского, но и запустить машину репрессий и массового нарушения конституционных прав украинских граждан. Наша партия будет последовательно и настойчиво, используя правовые механизмы, бороться с ложью и беспределом, ставшими основой деятельности нынешней власти. И мы обязательно победим, потому что противозаконный характер действий Зеленского и его окружения сегодня очевиден не только украинскому обществу, но и зарубежным политикам и средствам массовой информации.