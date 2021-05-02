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"Оппозиционная платформа – За жизнь" сердечно поздравляет со Светлым Христовым Воскресением

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" сердечно поздравляет со Светлым Христовым Воскресением. Текст поздравления обнародован на сайте политсилы.

Приводим его дословно:

Пасха – это великий праздник, торжество безграничной любви Творца к роду человеческому.

Пусть в эти пасхальные дни ваши сердца наполнятся верой и добром, взаимопониманием и милосердием.

Пусть Господь помогает и приумножает духовные и физические силы на благо каждого из вас, на благо нашей единой родной Украины!

Пусть Пасха принесет в каждое сердце и каждый дом – счастье и здоровье, мир и благополучие!

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

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