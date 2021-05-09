"Оппозиционная платформа – За жизнь" празднует День Победы вместе с украинским народом. Фото

Утром 9 мая представители ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ – Сопредседатели партии Юрий Бойко, Вадим Рабинович, председатель Политсовета партии Виктор Медведчук, председатель Исполкома партии Сергей Лёвочкин, народные депутаты вместе с ветеранами собрались у легендарного танка Т-34 на проспекте Победы в Киеве. Отсюда стартовали праздничные мероприятия ОП-ЗЖ, посвященные Дню Победы, сообщает пресс-служба политсилы.

У обелиска "Город-герой Киев" на площади Победы народные депутаты от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ вместе с ветеранами возложили цветы и поклонились памяти павших за мир и свободу нашей Родины.

Со словами благодарности обратился к ветеранам Сопредседатель партии Юрий Бойко.

"Особые слова в этот день я хочу сказать нашим ветеранам, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше, но которые находят в себе силы быть с нами в этот праздник, напоминать о Великой Победе. Мы хотим пожелать им долгих лет жизни. Они всегда будут у нас моральным стимулом, моральной ценностью. И мы никогда не забудем то, что они вынесли на своих плечах, и какую прекрасную процветающую страну они построили. С Днем Победы!" – поздравил всех Юрий Бойко и пожелал мира, стабильности и развития Украине.

Чтить ветеранов, сохранить историю Великой Победы для будущих поколений, такая задача у ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, сказал председатель Политсовета партии Виктор Медведчук.

"День Победы – это действительно светлый праздник. Это праздник наших ветеранов, праздник всего украинского народа. Это торжество славы той Победы, которую 76 лет тому назад добыли в кровопролитных боях представители Украины, других союзных республик. Это победа советского народа! И мы чтим память героев, воевавших на полях сражений, чтим тех, кто ковал победу в тылу. Мы сделаем все, чтобы сохранить исторические успехи наших предков для будущих поколений", – отметил Виктор Медведчук.

Победа будет за всеми здравыми политическим силами, высказал уверенность Вадим Рабинович.

"Сегодня из праздничного Киева я хочу сказать вам всем, чтоб запомнили: враг будет разбит, победа будет за нами!" – подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Дальше колонна ретроавтомобилей проехала по Крещатику к Парку Славы.