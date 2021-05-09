"Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравила украинцев с Днем Победы

Фото из открытых источников

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравила украинцев с Днем Победы.

Текст соответствующего поздравления опубликован на сайте политсилы. Приводим его дословно:

Дорогие соотечественники, уважаемые ветераны и дети войны, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ поздравляет вас с Днем Великой Победы над нацизмом!

Мы бережно храним это героическое наследие и чтим память воинов, повергших фашистские полчища.

День Победы в Великой Отечественной войне – это праздник, который объединяет весь украинский народ. Ведь в каждой украинской семье есть свои герои-фронтовики, труженики тыла, родственники, чье детство опалила война. Чествовать настоящих героев, помнить о павших, отдавать дань уважения и заботы живым ветеранам – наша священная обязанность. Забыть об их подвиге – значит предать! Мы не забудем!

Мы не отступим! Это особенно важно теперь, когда на официальном уровне ведется кампания по переписыванию истории. Когда идейные последователи гитлеризма выбираются из своих нор. Пользуясь бессилием и неразборчивостью властей, они вновь нагло маршируют по улицам украинских городов, призывают к насилию, пытаются возродить идеи этнического превосходства и сеют вражду в нашем обществе. Но украинский народ даст решительный отпор их жалким потугам!

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ призывает всех украинских граждан объединиться, чтобы вместе вернуть мир, гуманность, равноправие и справедливость на нашу землю. Обеспечить заботу и помощь ветеранам и детям войны.

Мы с благодарностью и глубоким уважением говорим ветеранам – Ваш подвиг будет вечно жить в памяти будущих поколений украинцев!

Спасибо за Победу!

Спасибо за жизнь!