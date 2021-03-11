"Оппозиционная платформа – За жизнь": Победе над эпидемией мешает безответственность и непрофессионализм власти

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Победе над эпидемией коронавируса в Украине мешает безответственность и непрофессионализм власти. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", которое размещено на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Уже год Украина живет в условиях карантинных ограничений. Власть обещала стране выиграть время для противодействия новому вызову. Время прошло, и пора подвести неутешительные итоги. Эпидемия не отступает. Количество заболевших и госпитализированных растет. Нас атакуют новые штаммы, несущие еще большие угрозы жизни. Одна за другой в красную карантинную зону отправляются украинские области. Не хватает койко-мест и медицинского персонала. Действия правительства не имеют поддержки и доверия у населения.

На торжественных форумах, устроенных в свою честь, власть называет себя "чемпионами" по борьбе с COVID-19. Она забыла о настоящих героях – медиках. А они, рискуя своей жизнью в борьбе за здоровье граждан, всё так же получают одни из самых низких зарплат в стране.

Власть не только проспала начало эпидемии, но и фактически сорвала вакцинацию в Украине. Целый год мы слышали заверения в том, что наша страна одной из первых получит вакцину. Но из-за коррупции, политиканства и безответственности чиновников Украина так и не получила достаточных объемов пользующихся доверием эффективных вакцин.

Из-за бессистемных и неграмотных решений правительства карантин ударил не по эпидемии, а по национальной экономике и благосостоянию граждан. Кризис, вызванный антинародной политикой правительства, чуть не стал социально-экономическим приговором для Украины. Деиндустриализация, спад в сельском хозяйстве, критический рост государственного долга, разорение предпринимателей, нищета граждан стали тяжелой и несправедливой расплатой за безответственность и глупость руководящей "верхушки".

Власть использовала карантин не для защиты населения от болезни, а для протаскивания своих антинародных решений и обогащения. "Оптимизационная" ликвидация больниц, сворачивание программ социальной поддержки людей, продажа земли, принудительная нарезка территориальных громад и районов, распил антиковидного бюджетного фонда, растворившегося в коррупционных схемах "большого строительного очковтирательства", обустройство комфортной жизни для чиновников – вот чем прославилась власть за это время.

Год Украина жила в условиях двух эпидемий – COVID-19 и разгула безответственности и дилетантизма. С этой властью мы обречены на поражение в борьбе с этими вызовами. Чтобы вылечить болезнь, надо "вылечить" власть. Отстранить от должностей жадных профанов, навести порядок в государственных финансах, направить деньги на финансирование медицины, помощь людям и развитие экономики. Именно этот план сегодня отстаивает "Оппозиционная платформа – За жизнь".