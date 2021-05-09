"Оппозиционная платформа – За жизнь" организовала праздничные мероприятия в честь Дня Победы и провела автопробег по всей стране

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" по случаю 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне организовала праздничные мероприятия по всей Украине. Сотни автомобилей большими колоннами проехались по украинским городам, отдавая дань героям, которые освобождали страну от фашизма в годы Великой отечественной войны. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

С самого утра в Киеве сопредседатели Оппозиционной платформы – За жизнь Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель политсовета политсилы Виктор Медведчук, народные депутаты, члены партии возложили цветы и почтили память погибших возле Вечного огня в Парке славы. Среди приглашенных были и ветераны ВОВ, которые пережили те страшные годы.

"Этот праздник имеет огромное историческое значение для многих поколений украинцев, а потому особенно дорог нам. Мы чтим памятную дату 9 Мая и никогда не устанем благодарить тех, кто помог миру избавиться от фашистских захватчиков. Сегодня я хочу отдать дань уважения всем тем, кто ковал Великую Победу, отдать должное их смелости и бесстрашию, поблагодарить за возможность жить в свободной стране. Желаю нашим многоуважаемым ветеранам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. А всем украинцам - мирного неба над головой, процветания и уверенности в завтрашнем дне. Светлая память павшим в годы Великой Отечественной войны! Вечная слава выстоявшим в ожесточенных боях! Низкий поклон всем, кто подарил нам мир и сохранил украинскую землю для будущих поколений!" - отметил Медведчук.

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович во время праздничных мероприятий в Киеве, приуроченных к 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поздравил украинцев с праздником.

"Сегодня из праздничного Киева я хочу сказать вам всем, чтоб запомнили - враг будет разбит, победа будет за нами", - подчеркнул парламентарий.

"День Победы это праздник, который объединяет украинский народ. Мои часы – подарок деда-фронтовика. Они напоминают мне о подвигах военных поколений и самое главное – о ценности жизни. Я хочу, чтобы наши часы показывали мирное время. Теперь это наша ответственность. В этот день 9 Мая мы говорим каждому, кто прошел Великую отечественную, – спасибо за победу, спасибо за жизнь!" – сказал Бойко.

Автопробег при участии ретро-автомобилей стартовал от монумента советским воинам-танкистам на проспекте Победы. Киевляне его называют просто "монумент танку", в большинстве своем даже не подозревая насколько легендарна эта машина – Т-34-85 с бортовым номером 111 принимал участие в освобождении Киева от фашистских захватчиков и после этого смог сам добраться до места вечной стоянки и заехать на постамент. Монументальный комплекс представляет собой 43-метровую бетонную полосу, которая символизирует фронтовые дороги.

Участники автопробега возложили цветы к памятнику, почтив память погибших воинов-танкистов, и двинулись к обелиску городу-герою Киеву. Там присутствующие не только возложили цветы, но и запустили в небо голубей, которые, как известно, символизируют мир, в надежде на то, что он наконец-то наступит на украинской земле.

Следующей точкой автопробега был памятник генералу Ватутину, который прошел всю Великую отечественную войну и сражался за Ленинград, Москву, Сталинград, принимал участие в Курской битве, Белгород-Днестровской и Корсунь-Шевченковской операциях. Присутствующие возложили цветы к монументу и почтили память военачальника минутой молчания.

Также в Парке Славы почтили память и военных летчиков возле памятника Леониду Быкову, который запечатлен на монументе в образе командира эскадрильи капитана Алексея Титаренко (Маэстро) из кинофильма "В бой идут одни "старики".

Кроме Киева праздничные мероприятия и украшенные автоколонны проехались улицами Харькова, Днепра, Ужгорода, Запорожья, Кривого Рога, Черкасс, Николаева, Херсона, Мариуполя, Торецка, Краматорска, а также ряда других крупных городов Украины. Таким образом, представители политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Молодежного крыла ОПЗЖ, организации "Патриоты – За жизнь", активисты, неравнодушные граждане чествовали ветеранов, которые боролись за мир в Украине и дожили до 76-ой годовщины великого Дня победы над фашизмом.

Стоит отметить, что который год подряд украинская власть самоустраняется от празднования великого Дня победы. В 2020 году Оппозиционная платформа – За жизнь стала единственной партией, которая организовала массовые мероприятия по всей стране по случаю 9 Мая, почтила память погибших в войне героев и возвеличила их подвиг.