Операции станут доступнее: Кабмин расширил список бесплатных медучреждений

За высокоспециализированные услуги будет платить государство, на это в бюджете предусмотрено 1,8 млрд гривен на 2021 году

Кабинет министров Украины расширил перечень медицинских учреждений, которые бесплатно будут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. Для соответствующих учреждений изменили механизм государственного финансирования. Об этом говорится в сообщении на "Урядовом портале" .

Согласно сообщению, это решение позволит украинцам бесплатно получать медицинскую помощь в восьми отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук:

Институт отоларингологии им. Коломийченко;

Институт травматологии и ортопедии;

Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии;

Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского;

Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова;

Институт нейрохирургии имени академика Ромоданова;

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова;

Национальный научный центр "Институт кардиологии имени академика Стражеско".

Как заявил замминистра финансов Роман Ермолычев, за высокоспециализированные услуги будет платить государство. На это в бюджете предусмотрено 1,8 млрд гривен на 2021 году.

Кроме того, утвержден перечень услуг по оказанию третичной медицинской помощи, которые не могут быть предоставлены или предоставлены в ограниченном количестве в других медицинских учреждениях, а также тарифы на такие услуги.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует воплотить в жизнь новую программу медицинских гарантий, которая стартует с 1 апреля 2021 года. К приоритетным услугам отнесли оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда и остром мозговом инсульте в стационарных условиях.