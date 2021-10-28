home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

ООН выпустила ролик с динозавром, который предупреждает людей о вымирании

Фото из открытых источников

Это часть новой кампании ООН под названием "Не соглашайтесь на вымирание"

Организация Объединенных Наций выпустила ролик с динозавром Фрэнки, который боится, что человечество не справится с изменением климата и повторит судьбу динозавров — исчезнет с Земли.

Это часть новой кампании ООН под названием"Не соглашайтесь на вымирание". Выступая с трибуны, динозавр рекомендует человечеству не искать оправданий, а изменить свое поведение.

Ролик начинается с того, что в зал штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке врывается динозавр. На глазах у дипломатов Фрэнки взбирается на трибуну: "Ну, у нас хотя бы был астероид , а какое оправдание у вас?".

Выпуск ролика сопровождает публикация из данных, вызывающих у экологов тревогу: человечество тратит ежегодно $423 миллиарда на субсидирование ископаемого топлива. Этой суммы хватило бы на то, чтобы обеспечить каждого жителя планеты вакциной от коронавирус. Кроме этого, эта сумма втрое превышает сумму, необходимую ежегодно для полной ликвидации бедности.

Новости по теме: Концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня, - ООН

Ранее сообщалось, что миссия ООН по правам человека признала доступ к чистой и здоровой окружающей среде базовым человеческим правом.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине В Узбекистане состоялись выборы президента На Ямайке арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити На Барбадосе избрали первого президента: Им стала женщина

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект