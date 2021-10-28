ООН выпустила ролик с динозавром, который предупреждает людей о вымирании

Фото из открытых источников

Это часть новой кампании ООН под названием "Не соглашайтесь на вымирание"

Организация Объединенных Наций выпустила ролик с динозавром Фрэнки, который боится, что человечество не справится с изменением климата и повторит судьбу динозавров — исчезнет с Земли.

Это часть новой кампании ООН под названием"Не соглашайтесь на вымирание". Выступая с трибуны, динозавр рекомендует человечеству не искать оправданий, а изменить свое поведение.

Ролик начинается с того, что в зал штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке врывается динозавр. На глазах у дипломатов Фрэнки взбирается на трибуну: "Ну, у нас хотя бы был астероид , а какое оправдание у вас?".

Выпуск ролика сопровождает публикация из данных, вызывающих у экологов тревогу: человечество тратит ежегодно $423 миллиарда на субсидирование ископаемого топлива. Этой суммы хватило бы на то, чтобы обеспечить каждого жителя планеты вакциной от коронавирус. Кроме этого, эта сумма втрое превышает сумму, необходимую ежегодно для полной ликвидации бедности.

Ранее сообщалось, что миссия ООН по правам человека признала доступ к чистой и здоровой окружающей среде базовым человеческим правом.