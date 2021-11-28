ООН прогнозирует сокращение населения Украины на 35 млн к 2050 году

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На это влияет низкая рождаемость, высокая смертность и внешняя миграция

В Украине ускорились темпы сокращения населения. К 2050 году оно уменьшится до 35 млн. Об этом говорилось в докладе Организации Объединенных Наций.

Как отмечается, чтобы стать демографически устойчивой страной, Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия.

При этом, ООН выделила основные причины сокращения численности населения в Украине:

низкий коэффициент рождаемости;

высокий уровень смертности;

постоянный рост масштабов внешней миграции.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал, а следовательно и основу для устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Также население Украины входит в число тех, кто быстрее всего стареет в Европе, в частности, более чем пятая часть населения старше 60 лет. Это является причиной роста расходов на здравоохранение и пенсии, что нагружает государственный бюджет.

В то же время в ООН пояснили, что само по себе сокращение населения не является проблемой, но важны уровень и качество жизни людей. Поэтому украинская власть должна обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей - через политически и финансово стабильную систему.

В частности, по данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего имеющееся население страны по состоянию на 1 сентября составляло более 41,3 миллиона человек.

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Напомним, что ранее Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября – 7 декабря, согласно которому пик смертности Украина уже прошла.