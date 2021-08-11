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ООН направила более 114 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО

Гуманитарная помощь от ООН Луганская ОГА

Помощь доставили 20 грузовиков

Организация Объединенных Наций направила на неподконтрольные территории Донбасса новую партию гуманитарной помощи общим весом более 114 тонн. Об этом сообщает прессслужба Луганской ОГА

"Сегодня пограничники Луганского отряда оформили и пропустили через линию разграничения в КПВВ "Счастье" 20 автомобилей с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН", - говорится в сообщении.

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Известно, что в автомобилях перемещали строительные материалы, предметы и оборудование медицинского назначения общим весом более 114 тонн. Груз предназначен для гражданского населения, проживающего на временно неподконтрольной территории Украины.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что Украина открыла все пункты пропуска на Донбассе, но незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать их работу и пропускать людей лишь на двоих. 

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